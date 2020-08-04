إدارة مباني «دبي للسيليكون» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سلطة واحة دبي للسيليكون» تحديث نظام إدارة المباني المتكامل لديها، وتعزيزه بتقنيات الذكاء الاصطناعي في 40 مبنى بواحة دبي للسيليكون.

ويربط النظام نحو 60 ألف نقطة تحكم، تشمل المباني والوحدات الصناعية، بما في ذلك المقر الرئيسي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وستة أبراج مكتبية، ومركز السدر للتسوق، ومركز إدارة العمليات والمرافق، والوحدات الصناعية الخفيفة، ومجمعان سكنيان، ومسجد الواحة، ومجمع دبي الرقمي، من خلال شبكة المنطقة المحلية، واستخدام أجهزة «نياغارا فريم ورك» من تريديوم لدمج جميع تدفقات البيانات الرقمية المتاحة عبر الشبكة.

ويتم تجميع البيانات بشكل مركزي وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع خوارزميات مصممة، للتعرف على الأنماط والتفاعل معها، كما يتم دمج البيانات من كل المبنى في نظام واحد، لتحسين إدارة المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة.

ترشيد

ويساعد نظام إدارة المباني سلطة واحة دبي للسيليكون على توفير ما يقرب من مليون درهم شهرياً، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، وتأتي هذه الأرقام نتيجة مساهمة النظام بترشيد الطاقة وكفاءة تشغيل الموارد المطلوبة في المرافق.

وقال المهندس خليل شعلان، نائب رئيس أول العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: «يعمل النظام الجديد، الذي تم تطبيقه مؤخراً بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمباني، والتي طبقناها في الواحة منذ عام 2009. وهذه النقلة النوعية تعكس حرص سلطة واحة دبي للسيليكون على تنفيذ المشاريع المستدامة، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

وأضاف: «سنواصل تبنّي النظم الممكّنة بالذكاء الاصطناعي ضمن المشاريع المكتملة حديثاً ودمجها مع النظام الحالي. وبدءاً من اليوم، سيتم دمج أنظمة إدارة المباني داخل النظام المركزي، لتشمل جميع المرافق التابعة لسلطة الواحة. كما سيتمكن المطورون العقاريون من دمج نظم إدارة المباني الخاص بهم مع النظام الجديد».

توفير

ويسهم النظام الجديد بتوفير الطاقة بنسبة 36% سنوياً، وخفض الموارد المطلوبة لإدارة 40 مبنى من 110 إلى 5 فقط. كما يعتمد النظام على إطار عمل يدمج الأجهزة؛ بغضّ النظر عن الشركة المصنعة أو بروتوكول الاتصال، ما يتيح لسلطة الواحة مرونة التحكم بالنظام. كما يمكن لفريق إدارة المرافق في "دبي للسيليكون" من خلال غرفة التحكم المركزية، مراقبة نسب استخدام الكهرباء.

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