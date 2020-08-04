«دبي العقاري» ينظم مؤتمراً افتراضياً بالتعاون مع شركاء سعوديين

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استعداده لتنظيم أول مؤتمر عقاري افتراضي تحت مسمى (العقار ما بعد أزمة كورونا «كوفيد 19» - التحديات والحلول)، بالتعاون مع عدد من الجهات في السعودية.

ومن المقرر أن تشارك في هذا المؤتمر الذي سينعقد خلال الشهر الجاري، نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، حيث سيتم عقد الجلسات عبر تقنية حديثة تدعم خاصية المؤتمرات والمعارض عن بعد.

ويأمل المنظمون أن يسهم الحدث في دعم الشراكة الاقتصادية، وعلى وجه التحديد الجوانب المعرفية ذات الصلة بالقطاع العقاري. وستتولى هند عبيد المري قيادة فريق عمل معهد دبي العقاري بصفتها المدير التنفيذي، وسيقود الجانب السعودي محمد بن علي البر، بصفته الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب.

وقالت هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: ارتأينا مع شركائنا في مركز القرار الذكي للتدريب في المملكة العربية السعودية، وشركة «لاند ستيرلينغ» وشريكه مكتب محمد البر للتقييم العقاري، ضرورة تنظيم هذا المؤتمر المعرفي في الوقت المناسب، من أجل تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التحديات التي فرضها تفشي جائحة «كورونا» على القطاع العقاري عالميًا.

وبفضل مشاركة كوكبة من الخبراء المختصين، سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من الحلول التي تسهم في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته، لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعوامل جذب استثنائية في نظر المستثمرين العقاريين من المؤسسات والأفراد والصناديق الاستثمارية، والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة فيهما، وسيتم تقديم باقة من الدورات التدريبية على هامش المؤتمر لخدمة السوق العقاري السعودي وخاصة ما بعد فترة (كوفيد19).

وقال محمد بن علي البر، الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب: من خلال الجمع بين خبراتنا المتخصصة مع الكفاءات المؤهلة التي يمتاز بها معهد دبي العقاري، سيكون بمقدورنا التوصل إلى الحلول والآليات والخطط العلاجية لتداعيات الأزمة على قطاعنا، اعتمادًا على هذه المجموعة الواسعة من المحاور.

إننا نتطلع إلى انطلاق هذا المؤتمر الذي سنقدم من خلاله نموذجًا مثاليًا لاستغلال البنى التحتية المتطورة لمواصلة التشاور مع شركائنا، وترسيخ أواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا في كافة المجالات، لتسريع وتيرة التقدم والازدهار. كان المعهد وقع مذكرة تفاهم مع مركز القرار الذكي للتدريب في 17 يونيو، وحملت شعار «بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك».

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