«تنظيم الاتصالات» تبحث الاستفادة من «دراسة الحكومة الإلكترونية 2020»

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة اجتماعا مع فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة – إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لبحث آفاق دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكيفية الاستفادة منها لتطوير الأداء الرقمي.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، وشارك فيه المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بالهيئة، وعدد من مسؤولي فرق العمل في مجالات الخدمات الرقمية والمشاركة الرقمية والبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض الجانب الإماراتي ملاحظاته بشأن دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والتجارب العالمية المذكورة فيها، والدروس والمعلومات التي يمكن للدول أن تأخذها في الحسبان لاستخلاص العبر في سعيها لتطوير برامج التحول الرقمي. كما عرض الجانب الإماراتي أفكاره بشأن آليات إعداد الدراسة، كما طرح استفساراته بشأن مجموعة من الأمور مثل الخصوصيات والتحديات والآفاق التي تتعلق بالإمارات والمنطقة العربية عموماً في ميادين التحول الرقمي.

تميز

وهنأ فنشنزو أكوارو الإمارات على أدائها المتميز في المؤشرات كافة، وقال إن الإمارات هي من الدول الأكثر تقدماً، وهي في الفئة الأولى في المؤشرات جميعاً، وهي تمثل نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة في التحول الرقمي. وأجاب فنشنزو عن استفسارات فرق العمل بكثير من التفصيل، متطرقاً إلى أهمية العمل للمرحلة المقبلة على تطبيق التوصيات الواردة في التقرير استناداً إلى الخصوصيات المحلية واحتياجات المتعاملين.

تعاون

وحول التغييرات التي طرأت على آليات تقييم مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية قال فنشنزو: أشكر الإمارات على تعاونها في ترجمة ونشر دراسة الحكومة الإلكترونية باللغة العربية، في مبادرة مشتركة مع الأمم المتحدة، وهذا يدل على اهتمام الإمارات بنشر المعرفة الرقمية على مستوى العالم العربي.

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