«أرادَ» ترسي عقداً بـ423 مليوناً لبناء «إيست فيليدج»

المصدر: (الشارقة - البيان)

منحت شركة أرادَ للتطوير عقد إنشاءات رئيساً لبناء إيست فيليدج، وتشكل المرحلة الثانية من مشروع الجادة في قلب الشارقة والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 24 مليار درهم. ويقع مجتمع إيست فيليدج في وسط الجادة ويستهدف جيل الشباب، حيث يضم سلسلة من المجمّعات السكنية التي تتميز بتصاميمها العصرية.

ويضم المجتمع في مجمله قرابة 2000 وحدة سكنية، وتم بيع ما نسبته 95% من وحدات هذه المرحلة. وتمت ترسية عقد إنشاء إيست فيليدج بقيمة 423 مليون درهم على شركة المباني بست. ويتضمن بناء 16 مجمّعاً سكنياً. ويتوقع إكمال بناء أول باقة من المنازل في ديسمبر 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: هذه الخطوة علامة فارقة في المشروع الضخم، وتؤكد عزمنا وإصرارنا على مواصلة الإنجاز في مختلف مواقع مشروعنا. وتأسست شركة المباني بست في عام 1975. وتتضمن محفظة الإنجازات أبنية فرعي مستشفى الزهراء في الشارقة ودبي والعديد من المباني ضمن منطقة الأبراج في الشارقة.

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