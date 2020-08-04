492 مليون درهم التصرفات العقارية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 492 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 96 مبايعة بقيمة 121.99 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 39.55 مليون درهم، و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.43 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين في منطقة معيصم الأول. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات 333.73 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 316.12 مليون درهم، و23 رهن فلل وشقق بقيمة 17.61 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 123 مليون درهم ورهن في منطقة النهدة الأولى بقيمة 112 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 2 هبة بقيمة 36.83 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة مليوني درهم.

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