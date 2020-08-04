«عزيزي للتطوير العقاري» تستثمر 3.5 مليارات درهم

المصدر: (دبي- البيان)

تعتزم «عزيزي للتطوير العقاري» استثمار ما يزيد على 3.5 مليارات درهم، خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، حيث ستقوم خلالها بتطوير إجمالي 45 مبنى، منها 14 و22 مبنى، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة على التوالي بمشروع ريفييرا، إضافة إلى مبانيها الثلاثة في مدينة محمد بن راشد، ومشروعين في مدينة دبي الطبية، و4 مشاريع في الفرجان.

يأتي الإعلان بعد أن تمكنت الشركة من بيع ما يزيد على 80 % من المشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً، كما تتوقع زيادة الطلب، وعلى وجه الخصوص في مدينة محمد بن راشد، ومدينة دبي الطبية والفرجان.

وتضم مشاريع الشركة في الفرجان ومدينة دبي الطبية ما يقرب من 645 و973 وحدة على التوالي، في حين تتكون المرحلة الثالثة في ريفييرا من 3700 وحدة تقريباً، وتوفر المرحلة الرابعة نحو 5400 وحدة، و423 وحدة في مشروع «أفنيو»، بإجمالي نحو 11 ألف وحدة. وستبدأ العمل في هذه المشاريع في الفترة بين أغسطس وديسمبر هذا العام.

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