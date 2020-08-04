500 طالب وطالبة يشاركون ببرامج «مضياف»

المصدر: دبي - البيان

تشهد برامج التعلم عن بعد التي أطلقتها إدارة توطين قطاع السياحة مؤخراً ضمن برنامج «مضياف» في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» إقبالاً متزايداً من طلبة الجامعات والكليات المتنوعة في الإمارات. فقد أنهى أكثر من 500 طالب وطالبة من جامعة الإمارات مجموعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تثقيفهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم عن العمل في القطاع السياحي.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جرّاء تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19»، وتقييد حركة أفراد المجتمع حرصاً على سلامتهم، إلا أن فريق مضياف واصل جهوده في الوصول إلى طلبة الكليات والجامعات لتزويدهم البرامج الهادفة التي تساهم في توسيع مداركهم ومعارفهم ولا سيما في مجالات السياحة وتجارة التجزئة والترفيه، وبالتالي تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على دخول سوق العمل وخصوصاً في قطاع السياحة.

وأضافت: لقد لاقت البرامج والدورات المتنوعة رضا واستحسان المشاركين، حيث بلغت نسبة الرضا 96 % بحسب التعليقات الإيجابية التي وصلت إلينا من خلال الوسائل المختلفة، وهو دليل على ثقة الطلاب والطالبات بالبرامج التي نقدمها لهم، وهو ما يعطينا دفعة قوية للعمل من أجل المحافظة على الريادة في هذا المجال.

من جانبها، قالت مريم الكعبي أخصائي رئيس تدريب عملي مكتب العميد – كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات: في وسط فترة الحجر والظروف الصعبة التي يمر بها العالم، أتاحت برامج التعلم عن بعد التي قدمتها إدارة توطين قطاع السياحة بكلية دبي للسياحة فرصة قيمة للطلبة لاستثمار وقتهم بشكل فعال ساهم في صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

ووصفت هناء النعيمي طالبة من جامعة الإمارات تجربتها في التعلم عن بعد مع فريق مضياف بالقول: ساهمت هذه الدورات في صقل مهاراتي المعرفية عن القطاع السياحي والفضل في ذلك يعود لطريقة الطرح الاحترافية التي تميز بها المدربون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز