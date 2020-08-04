«طيران الإمارات» تشغل «A380» إلى 5 وجهات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» أنها سوف تشغل طائرتها «A380» إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس الجاري، كما استأنفت هذا الأسبوع تشغيل الطائرة العملاقة لخدمة رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وأمستردام، وذلك للمرة الأولى، منذ توقفها في مارس الماضي.

وتوفر الناقلة حالياً رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقين إلى أمستردام، و4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة، كما أضافت «طيران الإمارات» رحلة يومية ثانية بالطائرة نفسها إلى لندن هيثرو، لتلبية الطلب، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وبذلك تكون الناقلة قد استأنفت تشغيل طائرات «A380» إلى 5 محطات، بما فيها باريس، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة، بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية.

وأصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» السفر حالياً على متن طائرات «A380» يومياً إلى أمستردام، وأربع مرات في الأسبوع إلى القاهرة، ومرتين يومياً إلى لندن هيثرو، ومرة واحدة يومياً إلى باريس، ومرة كل أسبوع إلى جوانزو (اعتباراً من 8 أغسطس).

وتواصل «طيران الإمارات» توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات، التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية، التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان، عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

فحص

ويعد فحص (كوفيد 19) إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات، بمن فيهم مواطنو الدولة والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ(كوفيد 19) مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء، الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020، وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى، بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ(كوفيد 19) أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص، لتلقي المساعدة والتغطية.

وتطبق «طيران الإمارات» مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا.

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