«مفاجآت صيف دبي» تواصل تقديم باقات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

واصلت فعاليات «مفاجآت صيف دبي» تقديم باقات استثنائية، تتضمن تجارب الإقامة وعروض الطعام المميزة، لتتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بأشهى المأكولات في فنادق دبي الفاخرة. وتستقبل مجموعة من أشهر الفنادق ووجهات الإقامة الضيوف مع عروض وباقات استثنائية مناسبة لجميع أفراد العائلة، تتيح لهم الاستمتاع بتجربة إقامة هادئة، وتذوق أشهى الأطباق من أشهر المطابخ العالمية.

وطرحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة من أفضل عروض الإقامة وتجارب الطعام، التي تلبي مختلف الأذواق. ويشكل فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» ملاذاً شاطئياً فريداً، يقدم باقة من تجارب الطعام الاستثنائية، حيث يتيح للضيوف الاستمتاع بوجبة فطور مجانية، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم لكل غرفة لليلة الواحدة، لتناول الطعام في مطاعم الفندق الفاخرة، بما في ذلك مطعم أوزون الرومانسي وركن دريفت، الذي يقدم أشهى أطباق مطبخ مدينة بروفانس الفرنسية.

أطباق عالمية

ويمكن لزوار «جروفينور هاوس دبي»، في مرسى دبي، الاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية مع وجبة عشاء مجانية في أحد مطاعم الفندق المميزة، التي تشمل مطعم «تورو تورو» للأطباق الجنوب أمريكية، و«إنديجو باي فينيت» للأطباق الهندية.

ويمكن لزوار فندق جميرا زعبيل سراي في نخلة جميرا الاستمتاع بوجبة فطور مجانية مع تخفيضات بقيمة 20 % في منافذ المأكولات المشروبات، والتي تشمل أشهى الأطباق في مطعم النافورة اللبناني الأصيل، وردهة السلطان المصممة على الطراز العثماني، ومطعم ذا ريب روم المتخصص بأطباق اللحم الفاخرة، بالإضافة إلى مطعم آمالا المتخصص بأطباق شمال الهند الأصيلة.

ويقدم «ديوكس ذا بالم»، أحد الفنادق التابعة لمجموعة رويال هايداواي، لضيوفه من العائلات تخفيضات بقيمة 20% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة مع وجبة فطور مجانية، ويمكن لعشاق الطعام زيارة مطاعم الفندق الثلاثة، التي تقدم باقة منوعة من أطباق المطابخ العالمية، بما في ذلك مطعم «جريت برتش»، الذي يقدم أشهر الأطباق البريطانية، ومطعم خيبر، الذي يقدم أشهى الأطباق الهندية الكلاسيكية، بينما يمكن لعشاق اللحوم الاستمتاع بباقة واسعة من شرائح اللحم في مطعم «ويست فورتينث ستيك هاوس».

دوسيت ثاني دبي

يشكل فندق دوسيت ثاني دبي ملاذاً مثالياً في قلب المدينة، حيث يقدم للضيوف رصيداً بقيمة 300 درهم صالحاً للاستخدام في مطاعمه المتنوعة. ويمكن للضيوف الاختيار بين تجربة الطعام التايلندية الملكية في مطعم بينجارونج، أو النكهات الفريدة للمأكولات الآسيوية التقليدية في مطعم 24 ستريت وورلد ستريت فوود، أو تجربة أشهى الأطباق مع العائلة في جونز ذا جروسر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز