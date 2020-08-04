«العربية أبوظبي» تسيّر رحلات لكابول ودكا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة، انطلاقاً من أبوظبي إلى مدينتي كابول في أفغانستان ودكا في بنغلادش ابتداء من 7 أغسطس 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني «www.airarabia.com» أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتمثل «العربية للطيران أبوظبي»، ثمرة اتفاقية بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي، بما يتماشى مع نموذج أعمال «العربية للطيران» لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات، التي تقدمها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وبدأت «العربية للطيران أبوظبي» عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين أبوظبي والإسكندرية وسوهاج في مصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز