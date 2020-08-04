برج خليفة تحفة من المستقبل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير صادر عن موقع السفر العالمي «Fodor's Travel» أن برج خليفة يعد تحفة معمارية تجسد إبداع المستقبل.

وذكر التقرير وعنوانه «14 ناطحة سحاب تبدو وكأنها خارجة من رحم المستقبل» أن برج خليفة يعد حالياً أطول مبنى في العالم، وأطول مبنى قائم بذاته أي أنه مبنى غير مُرفق بأبنية أُخرى، فهو متعدد الاستخدامات (سكني، فندقي، تجاري، مكتبي، ترفيهي، تسويقي)، والهيكل الفخم مستوحى من العمارة الإسلامية وبصمة مستمدة من زهرة الزنبق.

ويضم برج خليفة منصة مراقبة فريدة تقع في الطابق 124 تشتمل على شرفة خارجية في الهواء الطلق للاستمتاع بالإطلالات الخلابة على أفق مدينة دبي، بالإضافة إلى رؤية نافورة دبي الراقصة على مختلف الأنغام من على هذا الارتفاع الشاهق.

وإلى جانب برج خليفة ضمت القائمة مبنى «أوميدا سكاي بيلدينغ» في أوساكا كنسخة من عصر الفضاء لقوس النصر الموجود في باريس، ومبنى «تشانغ» المسمى أيضاً ببرج الفيل الذي تم بناؤه التكعيبي على شكل فيل، الحيوان الوطني في تايلاند.

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