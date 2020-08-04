المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من عمليات احتيال قد تتم باستغلال الهوية الرقمية، التي تستخدم للسماح للمواطنين والمقيمين بالوصول إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وذكرت في إيضاح، أمس، أن الهوية الرقمية ليست تطبيقاً للدفع، ولن نطلب أبداً أي معلومة متعلقة بالدفع، سواء كانت بطاقة الائتمان، أو الخصم، أو الدرهم الإلكتروني أثناء أي تفاعل مع التطبيق أو عبر مكالمة هاتفية أو عند زيارة منافذ الخدمة، لذا ننصح بعدم مشاركتها مع أي شخص.

وتقدم الهوية الرقمية، وهو مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات، عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

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