«هيئة الاتصالات» تمنع 120 ألف هجمة سيبرانية في يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 120 ألف و38 هجمة سيبرانية خلال يوليو الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 432 ألفاً و219 محاولة وهجمة سيبرانية خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة اقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات والمنصات الالكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر أمس، أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 78% وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني. تشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.

وبحسب التقرير، شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 11% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 11% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وبينت الهيئة أنها نجحت في معالجة 181 حادثة سيبرانية خلال يونيو الماضي، 6 منها كان تأثيرها شديداً 46 متوسطة و129 منخفضة، وكانت الحوادث الأكثر شيوعا هي دخول غير مصرح، ونشاط غير مصرح، وثغرات أمنية.

وطلبت الهيئة من المستخدمين الانتباه من الروابط المختصرة والتي عادت ما تكون فخ من المخترقين، مؤكدة انها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها الى الجهات الشرطة عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين والتأكد دائما من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة انها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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