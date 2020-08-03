سوق إيجارات دبي يدخل مرحلة تسديد الأقساط شهرياً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يدخل سوق الإيجارات في دبي تدريجياً مرحلة تسديد قسط الإيجار شهرياً بدلاً من السداد المتعارف عليه، والذي يتراوح ما بين تسديد القيمة لشهرين أو لثلاثة أو أربعة أشهر مقدماً. يأتي هذا التطور الجديد في أعقاب جائحة «كوفيد 19» التي فرضت استحقاقات عدة انقسم معها ملاك العقارات إلى 3 شرائح.

وقدمت الشريحة الأولى دعماً للمستأجرين بإعفائهم من الإيجارات لفترات تصل إلى 3 أشهر وهو ما حظي بتقدير حكومي وشعبي، أما الشريحة الثانية فقد أجلت مواعيد سداد دفعات الإيجار المستحقة لثلاثة أشهر لاحقة، أما الشريحة الثالثة فهي التي لم تقدم أي نوع من التسهيلات للمستأجرين.

ويرى مراقبون أن السداد الشهري يحقق توازناً كبيراً بين طرفي التعاقد الإيجاري، مؤكدين أن هذا التطور في التعامل بين المؤجر والمستأجر سيحقق مكاسب عديدة تتمثل في العموم على شكل زيادة خيارات المستأجرين ورفع التنافسية بين المؤجرين.

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