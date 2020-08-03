«أمانات» تستكشف فرص الاستثمار بالمنطقة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

قال محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة، إن الشركة تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار المجزية وعالية الجودة ضمن قطاع الرعاية الصحية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر التي نرى فيها فرصاً واعدة.

وأضاف في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن الإمارات والسعودية تستحوذان على 85% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تستفيدان من محفزات النمو القوية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية في ظل الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في كلا البلدين.

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