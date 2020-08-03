احتفالات عيد الأضحى في دبي تنعش وجهات التسوق والسياحة

المصدر: دبي – بشار باغ

شهدت مراكز التسوق والوجهات السياحية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك في دبي ارتفاعاً ملحوظاً بمستويات إقبال الزوار والمبيعات، حيث ساهمت العروض والتخفيضات والفعاليات الترفيهية بالتزامن مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية في تعزيز ثقة الزوار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

ويأتي انتعاش الإقبال على مراكز التسوق في ظل موسم مفاجآت صيف دبي التي تكتسب أهمية خاصة، بسبب الظروف الاستثنائية، التي نتجت عن انتشار وباء «كوفيد 19» عالمياً، وتشكل دورة العام الحالي منصة لتسليط الضوء على دبي وجهة آمنة للزيارة وقضاء أوقات رائعة، وكذلك ليحظى قطاع التجزئة بفرصة الترحيب بالعملاء من مختلف أنحاء الإمارات والعالم على مدى سبعة أسابيع من تجارب التسوق والترفيه الرائعة.

وتستمر مفاجآت صيف دبي في تعزيز حركة المبيعات في قطاع التجزئة ومراكز التسوق في ظل اتساع حملة التنزيلات والعروض التي تقدمها للمتسوقين، حيث تطرح 700 علامة تجارية رائدة تخفيضات تتراوح نسبتها من 25 إلى 75% في 3000 متجر خلال الحدث.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تصريحات لـ«البيان»: إنه ومع تطبيق معايير وضوابط الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المتسوقين شهدت مراكز التسوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك زيادة ملحوظة في أعداد المتسوقين الذين استفادوا من التخفيضات في اقتناء احتياجاتهم المختلفة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف: تعد احتفالات عيد الأضحى في دبي واحدة من أبرز الفعاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوّق والاستفادة من العروض الترويجية التي تشهدها دبي. ونحن نقدم الشكر لشركائنا الاستراتيجيين على دعمهم المستمر ومساهمتهم في إنجاح حدث العيد في دبي.

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