ياس ووتروورلد أبوظبي تستقبل ضيوفها مجدداً غداً

المصدر: أبوظبي – البيان

تستعد ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية العالمية، لافتتاح أبوابها مجدداً أمام الضيوف غداً الثلاثاء، وستستقبل ياس ووتروورلد الضيوف من حاملي البطاقات السنوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني في بادرة شكر وامتنان، وذلك مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية بما يضمن توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع.

وتتضمن هذه الإجراءات ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بمن في ذلك حاملو البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، إضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

وستخضع كافة المتاجر والمطاعم والمقاهي لعمليات تنظيف وتعقيم دورية على مدار اليوم لضمان سلامة وراحة الضيوف ليتمكنوا من الاستمتاع بتجربة ترفيهية لا تُنسى في مدينة الألعاب المائية الوحيدة في العالم المستوحاة من التراث الإماراتي.

وأعرب لياندر دي وت، المدير العام لياس ووتروورلد أبوظبي عن سعادته الغامرة بالإعلان عن افتتاح مدينة الألعاب المائية مجدداً ومعاودة استقبال الضيوف الذين لطالما انتظروا زيارة ياس ووتروورلد أبوظبي والاستمتاع بألعابها ومرافقها المتميزة.

وأضاف دي وت: «أود أن أغتنم الفرصة لأؤكد لضيوفنا والعاملين في ياس ووتروورلد أن صحتهم وسلامتهم تتربع على رأس قائمة أولوياتنا، وإننا حريصون دوماً على اتخاذ إجراءات احترازية شاملة وتطبيقها وفق أعلى المعايير ليحظى الجميع بمغامرة مائية ممتعة هذا الصيف».

وتدعو ياس ووتروورلد أبوظبي الضيوف إلى الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية عند زيارتهم. وستوجد طواقم العمل ومسؤولو الخدمة في مختلف أنحاء مدينة الألعاب المائية لتقديم الدعم للضيوف والإجابة عن كافة استفساراتهم.

ومع إعادة افتتاح ياس ووتروورلد أبوظبي، تكون جميع مدن ووجهات ياس الترفيهية، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي، قد بدأت مجدداً باستقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

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