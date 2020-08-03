مبادرة لسامسونغ لتكريم أبطال خط الدفاع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس مبادرة خاصة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في جميع أنحاء الإمارات. وتهدف المبادرة التي تستمر حتى 15 أغسطس إلى تقديم الدعم للأطباء والصيادلة والكوادر التمريضية والفنيين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة من خلال منحهم خدمة حصرية لصيانة شاشات طرز مختارة من الأجهزة مقابل رسوم رمزية مع إمكانية الحصول على مكافآت استرداد نقدي من متجر سامسونج الإلكتروني. وتتوفر الخدمة بمراكز خدمة عملاء سامسونج (بلازا) ومراكز الخدمة الرئيسية.

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