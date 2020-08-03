استمرار التوظيف في قطاعات المعرفة بـ«تيكوم» رغم الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف الدكتور أيوب كاظم مدير عام axs، وهي منصة الخدمات الذكية التابعة لمجموعة تيكوم، أن المنصة قامت خلال الفترة الماضية ورغم توقف حركة الطيران بسبب جائحة «كوفيد 19»، بمعالجة طلبات التأشيرات الجديدة لمدة 3 أعوام، ما يؤكد استمرار حركة التوظيف في قطاعات المعرفة والابتكار وأن المواهب ضمن مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم تنتقل بين الشركاء بشكل نشط.

ولفت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن منصة axs أكملت أكثر من 40 ألف معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في حين تم تنفيذ جميع الخدمات الحكومية الكترونياً بنسبة 100%، وذلك اعتماداً على البنية الرقمية الحديثة بما فيها التقنيات السحابية وتقنيات التعرف الضوئي على الرموز والذكاء الاصطناعي.

وتلقى مركز خدمة العملاء المعتمد على التقنيات السحابية، 90 ألف طلب عبر قنوات متعددة في النصف الأول 2020، وتمت الاستجابة لأكثر من 35 ألفاً منها في أبريل ومايو.

وساهمت التكنولوجيا السحابية في ضمان بقاء موظفي axs متصلين أثناء عملهم عن بُعد لدعم نحو 6500 شركة وأكثر من 120 ألف موظف وطالب ضمن مجمعات الأعمال العشرة التابعة لـ«تيكوم» والتي تستضيف رواد أعمال ومبدعين مستقلين وشركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 تسهم في تحفيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار كاظم إلى أن هذه الأرقام تؤكد تنافسية دبي والإمارات بشكل عام وتوفيرها لبيئة أعمال جاذبة، كما تؤكد التصنيف الأخير للخدمات الإلكترونية في الإمارات بأنها الأفضل في المنطقة والثامنة عالمياً ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020.

وقال: سخّرنا الابتكار التكنولوجي بهدف توفير حلول فعالة وإلكترونية لتأسيس الأعمال والمساهمة في تعزيز مكانة دبي الرائدة في مجال البنى التحتية الرقمية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضاف: كنا على أتم الاستعداد للعمل إلكترونياً عندما بدأت فترة تفشي وباء (كوفيد 19). وساعدت مرونتنا على توفير نفاذ دائم على مدار الساعة لمئات الخدمات الحكومية والمؤسسية، لذا فإن هذا النجاح شاهد حي على التزام فريقنا المستمر بالتحول الرقمي.

ونحن الآن في المراحل النهائية لإطلاق خدمات جديدة ومتطورة تهدف إلى تحسين سهولة مزاولة الأعمال في مجمعات تيكوم ودعم رؤية الإمارات لاستقطاب الشركات والمواهب في قطاعات الابتكار والمعرفة.

كما قمنا خلال الفترة الماضية بتعزيز الربط الرقمي مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة بدبي لضمان سرعة وسلاسة أكبر للعمليات إضافة إلى استخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية RPA في التسويات المالية وإصدار تأشيرات العمل وتجديدها وإلغائها بشكل فعال.

مراكز جديدة

وأوضح كاظم أنه خلال الأسابيع الماضية وتماشياً مع أحدث توجيهات الصحة والسلامة، تم افتتاح مراكز خدمة العملاء التابعة لـaxs بمجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة الاستديوهات.

وتم تجهيز المراكز بحواجز حماية وحصل جميع الموظفين على تجهيزات الحماية الشخصية، فضلاً عن الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة، وتوفير خدمات التنظيف والتعقيم الدورية في المراكز. ومع التوقعات بإطلاق مزيد من الخدمات الرقمية قبل نهاية 2020، بهدف تسريع جهود دبي لكي تصبح واحدة من أكثر المدن الرقمية تقدماً في العالم.

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