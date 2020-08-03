المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، تسارع وتيرة التحول الرقمي بصناعة التأمين في الدولة، مشيرا في تصريحات خاصة لــ«البيان الاقتصادي» إلى أن شركة الفجيرة الوطنية للتأمين وضعت العديد من الآليات لتسريع عملية التحول الرقمي في ظل تأثيرات جائحة «كوفيد- 19».

وأوضح أنه تم تحويل عملية التأمين بشكل كامل إلى النظام الرقمي عن طريق الانترنت وذلك ابتداء من عرض السعر وحتى عملية الدفع وإصدار الوثيقة، دون الحاجة إلى زيارة فروعنا أو الخروج من المنزل، إضافة إلى إنجاز معاملات تجديد الوثائق بشكل الكتروني عن طريق التواصل مع العملاء لتأمين أفضل الخدمات، كما قمنا بحملات توعية عن طريق الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقمنا باتباع اقصى الاجراءات لمكافحة الوباء تماشياً مع جهود الدولة.

تأثيرات

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثيرات عالمية كبيرة في مختلف القطاعات ومن الطبيعي أن تطال هذه التأثيرات قطاع التأمين في الإمارات حيث انخفض إجمالي أقساط التأمين نتيجة حالة الإغلاق وتراجع تأمين السيارات نتيجة قلة الإقبال على مراكز فحص وتسجيل المركبات.

كما أن عدم وجود الفحص الذي يثبت أهلية المركبات يزيد المخاطر عند التأمين، علاوة على أن هناك منافسة قوية بين الشركات في الدولة للسيطرة على حصص سوقية أكبر عن طريق تخفيض الأسعار بشكل كبير.

تأمين صحي

وأشار إلى أن الشركة تقدم عن طريق وثائق التأمين الصحي مختلف التغطيات ومنها تغطية علاج «كوفيد- 19»، وقد وفرت الشركة تغطية تكاليف العلاج في وثائقها التزاماً بتوجيهات الحكومة وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية في حماية المجتمع والحد من انتشار الوباء.

وتشمل التغطية التأمينية جميع تكاليف العلاج حتى مرحلة التعافي، في حين لا يتم تغطية الفحوص الأولية حيث تعتبر التغطية فعّالة عند تأكيد الإصابة بالفيروس.

زيادة المبيعات

وأكد أنطوان المعلولي أن الشركة اتخذت سلسلة من الخطوات والإجراءات لزيادة المبيعات وتقديم أفضل الخدمات للعملاء منطلقة من موقعها القوي والفرص الواعدة للانتعاش الذي بدأت تتضح معالمه، وتضمن ذلك العديد من الحزم التأمينية والعروض التي تناسب احتياجات العملاء.

العمل عن بُعد

وقال إن الشركة مدعومة بنظام تكنولوجي متميز قامت بإجراء التحول للعمل عن بعد لجزء كبير من الموظفين عبر توفير التجهيزات اللازمة من ناحية التقنيات والبرامج. وتم تجاوز جميع الصعوبات والتحديات عن طريق الموظفين المدربين والبنية التكنولوجية اللازمة لإنجاح العمل عن بعد.

ولفت إلى أنه نتيجة الاجراءات الوقائية الناجحة التي اتخذتها الدولة والتي أدت إلى انحسار انتشار «كوفيد- 19»، قامت الشركة بالعودة للعمل تدريجياً لتحقق نسبة 100% مع مراعاة الاجراءات الاحترازية.

ابتكار دائم

شركة الفجيرة الوطنية للتأمين من أوائل شركات التأمين بالدولة. ولديها شبكة واسعة من الفروع بالفجيرة، أبوظبي، دبي، الشارقة ودبا، مع التزام دائم بالابتكار. وتجلى ذلك في إطلاق الشركة أول ماكينة تأمين آلي في العالم (كويك انشور). ولدى الشركة خبرة تتجاوز 4 عقود بمجال التأمين مع دعم وضمان من أكبر شركات إعادة التأمين.

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