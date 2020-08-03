غرفة تجارة عجمان تدعو الأعضاء إلى الاستفادة من الحوافز والإعفاءات

المصدر: عجمان - البيان

دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان كل أعضاء الغرفة للاستفادة من الإعفاء من متأخرات رسم تجديد العضوية حال تقديم طلب تجديد العضوية حتى 31 أغسطس.

وأكد ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء أن الغرفة حريصة على تواصلها المباشر مع أعضائها عبر العديد من القنوات وعلى رأسها الزيارات الميدانية ومركز عجمان للاتصال الحكومي 80070 إلى جانب الموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل وغيرها من القنوات، وأشار إلى وجود فريق عمل مختص في غرفة عجمان لمتابعة الأعضاء وتحفيزهم على الاستفادة من التسهيلات الممنوحة، بالإضافة إلى رصد المقترحات والأفكار البناءة.

تسهيلات

أشاد مسؤولو منشآت اقتصادية خاصة في عجمان بتنوع حزم التحفيز والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص، والتي وجه بها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. كما أثنوا على جهود غرفة عجمان وتواصلها المباشر لتوعية أعضائها للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات.

وأثنى د. راشد الريامي ـ مؤسس ومالك صالة راشد للياقة البدنية، على دعم القيادة الرشيدة لمؤسسات القطاع الخاص لاسيما المؤسسات المتأثرة بتداعيات «كوفيد ـ 19»، وأشار إلى أن حزم التحفيز أكدت أن الجهات الحكومية تقف جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لضمان نموه وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضحت هالة عفيفي ـ مدير حضانة كيوت بيبي، أن سرعة القرارات التحفيزية وتعدد قنوات الدعم خلال الأشهر السابقة كان له أثر إيجابي على كل المنشآت، وأكدت أن التعامل المرن مع تداعيات الأزمة سلط الضوء على البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار في الإمارات.

وأشار وسيم محمد مدير صالون عماد لبنان، إلى أن تنوع الحزم والتسهيلات عزز التفاؤل بين المنشآت في الإمارة، وأثنى على متابعة غرفة عجمان لأعضائها والوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم.

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