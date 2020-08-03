12.6 % زيادة شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» في7 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 19.1 ألف شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت. وذلك بزيادة نسبتها 12.6% مقارنة بنحو 16.96 ألف شكوى في الفترة المقابلة من 2019.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس أنه جرى إغلاق نحو 94% من هذه الشكاوى. ووصل نصيب «اتصالات» إلى 10462 شكوى مقابل 8644 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها. وبلغ عدد الشكاوى بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، 18.12 ألف شكوى، استحوذت «اتصالات» على 9849 منها، مقابل نحو 8274 شكوى لــ«دو».

رضا

وأكد 70.34% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 15.22% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.44% منهم حيادياً، فيما أكد 74.14% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، و10.7% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.17% منهم حيادية.

شكاوى

وجرى إغلاق 94.14% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.72% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها. وأوضحت بيانات الهيئة أنه تم حل 3.93% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 2.44% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في المدة نفسها.

وخلال يوليو الماضي فقط، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة 2965 شكوى، منها 1576 شكوى لعملاء «اتصالات» و1389 شكوى لعملاء «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها نحو 2296 شكوى.

وفى العام الماضي، تلقت الهيئة 28.02 ألف شكوى، كان نصيب «اتصالات» منها 12.69 ألفاً مقابل نحو 15.3 ألف شكوى لـ«دو».

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