إطلاق خوذات ذكية لتعزيز السلامة المهنية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «إن إن تي سي» «إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال تطوير البرمجيات وتقديم الحلول» بالتعاون مع شركة «سي آر أو سي» المتخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات الشاملة إطلاق نسخة جديدة من المنصة االرقمية المعنية بالسلامة المهنية. وكان الشريكان أيضاً أطلقا نسخة جديدة من منتجهِما العامل بتقنيات إنترنت الأشياء، والقادر على تحويل خوذات السلامة الاعتيادية إلى خوذات ذكية.

يُحسّن النظام العمالي الرقمي من الضوابط الصحية، والأمنية، والبيئية في المنشآت الصناعية، ويُساعد أيضًا الشركات في الامتثال لمعايير السلامة الدولية؛ إذ يجمع النظام البيانات الواردة من عدة نُظم أخرى - مثل نُظم المراقبة المرئية، ونُظم تحديد المواقع المحلية، والأجهزة الصناعية والقابلة للارتداء العاملة بتقنيات إنترنت الأشياء - لمنع أية انتهاكاتٍ لقواعد السلامة المرصودة، وتقليل عدد إصابات العمل، والنهوض بالانضباط العمالي.

تُتيح المنصة الجديدة خصائص تحليل بيانات استثنائية؛ ذلك لمعالجة مُختلف المعلومات الضرورية. كما تشتمل المنصة على واجهة تحليل بيانات سلسة وسهلة الاستخدام للغاية، كانت قد صُمّمت استنادًا إلى تعقيبات المستخدمين وآرائهم - فترفع هذه من نوعية المنصة، وتُتيح خاصية إنشاء الجداول التحليلية للمستخدمين إعداد مُوجزات وعناصر برمجية تستعرض القراءات والقياسات المهمة وذات الصلة فحسب.

وتُعزى حوادث العمل في العادة إلى الأخطاء البشرية، ولتجنب ذلك يستفيد النظام العمالي الرقمي من مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الحد من مثل هذه الأخطاء التي يُمكن لها أن تؤدي إلى وقوع إصابات عمل جسيمة، وفي رفع مستويات السلامة العمالية.

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