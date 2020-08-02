لوكسمبورغ تجسد "شريط موبيوس" هندسياً في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

يشهد موقع إكسبو 2020 دبي تقدماً متواصلاً في إنشاءات جناح لوكسمبورغ ذو التصميم الهندسي اللولبي المستوحى من شكل «شريط موبيوس»،

ويحاكي تصميم شريط مبويوس علامة الرمز الرياضي الدال على المالانهاية Infinity symbol، وهو سطح ذو وجه واحد وبحد واحد فقط، وهو غير موجه أي أنه يمتلك مساراً يجعل المتنقل عليه يعود إلى نقطة البداية بشكل عكس المرآة، ويهدف الجناح من خلال هذا التصميم المتفرد إلى تجسيد مبادء الترابط بين الموارد والاقتصاد الدائري، ويجسد طموح لوكسمبورغ للترويج لقدرتها على إعادة ابتكار نفسها والتزامها بالنمو المستدام، ومن خلال موضوعه الرئيسية " لوكسمبورغ واسعة الموارد"، يسلط الجناح مكانة هذه الدولة غير الساحلية كدولة ذكية تتطلع نحو الخارج لبلوغ الموارد الإنسانية والطبيعية والفنية والصناعية والمالية التي تحتاجها من أجل بلورة مستقبلها.

وكانت لوكسمبورغ قد وقعت في أكتوبر 2017 عقد مشاركتها في إكسبو دبي، لتكون بذلك

أول دولة توقع رسمياً اتفاقية المشاركة في الحدث.

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