15% نمو سوق الحواسيب المحمولة بالإمارات في 2020

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

يتواصل نمو سوق الحواسيب المحمولة في الإمارات بمعدل نمو يصل إلى 15 % خلال العام الحالي ويتوقع أن يتخطى نمو الحواسيب الخفيفة النحيفة 90 %.

وقالت جومانا كرم، رئيسة وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر الشرق الأوسط إنه من المتوقع أن يحوز قطاع التعليم النسبة الأكبر من الطلب على الحواسيب خصوصاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وخصوصاً الطالب وتطوره في جميع المجالات.

وأضافت أن الشركة ستطرح في الإمارات قريباً حواسيب مضادة للجراثيم مشيرة إلى أنه بالرغم من التحديات التي فرضها (كوفيد) إلا أن واقع التباعد الاجتماعي خلقت فرصاً لحث الجميع على اقتناء حاسوب قادر على تشغيل التطبيقات الجديدة.

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