«سيتي متريك»: «كوفيد 19» يحفّز التحوّل الرقمي بدبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

وصفت «سيتي متريك» دبي بالمدينة المستقبلية التي يمتلئ أفقها بالمشروعات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز المدن الذكية الرائدة على مستوى العالم.

ونشرت المجلة البريطانية المتخصصة في رصد تطور المدن حول العالم تقريراً عن كيفية تغيير أهم المدن الذكية حول العالم لأولوياتها في ضوء المتغيرات الجديدة التي فرضها تفشي «كورونا» في العالم استعرض أولويات بعض من أهم المدن الذكية الرئيسية، مثل دبي، لندن، طوكيو وسنغافورة، في زمن «كوفيد-19» موضحاً أن التحول الرقمي كان أولوية رئيسة لدى دبي قبل اندلاع الجائحة العالمية في إطار سعيها لأن تكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن تفشي الفيروس دفع دبي إلى التسريع من إيقاع خطة التحوّل الرقمي لديها، خاصة في ظل ما فرضته الجائحة من آليات جديدة للتعامل في الدوائر الحكومية والأوساط التنفيذية، في إطار الجهود الرامية إلى احتوائها والحد دون المزيد من انتشارها.

وأضاف أن دبي نجحت في التجاوب السريع مع معطيات أزمة «كوفيد-19» وفي تسيير العمل بدوائرها وشركاتها الخاصة أيضاً من خلال تطبيق آليات العمل عن بعد.

وأضاف التقرير أن هذا النجاح يُعزَى إلى توافر البنية التحتية للتحوّل الرقمي بالفعل لدى دبي ومن قبل الجائحة بزمن.

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