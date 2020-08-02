ريمي شادابو مدير عام الشركة في الشرق الأوسط لـ«البيان»: «لوريال» توسع شراكات الاستثمار في التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي – بشار باغ

توقع ريمي شادابو، المدير العام لـ«لوريال الشرق الأوسط»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً رئيساً لها، أن يشهد قطاع التجميل محلياً وعالمياً زيادة مطردة في التحول نحو التجارة الإلكترونية إضافة إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل مع المستهلكين وهي توجهات برزت بشكل ملحوظ خلال أزمة الجائحة، وأن الشركة تواصل الاستثمار في شراكتها مع شركائها في التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي من أجل تسريع عجلة نموها وتوسعها.

وفي تصريحات لـ«البيان» أشار شادابو إلى أن الخبرات الرقمية ستلعب دوراً كبيراً في مسيرة المستهلك وإجراء عملية الشراء، موضحاً على سبيل المثال أن علامات «لانكوم» وميبلين إن واي التابعة لها طرحت تجارب رقمية على مواقع ويب الخاصة بهما في الشرق الأوسط، حيث يمكن للمستهلكين تجربة المكياج بشكر افتراضي وإجراء عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن المستهلكين باتوا أيضاً يتوقعون خدمات سريعة عبر الإنترنت، ولهذا السبب أطلقت لوريال خدمة كونسيرج عبر الإنترنت لجميع علاماتها التجارية الفاخرة، حيث يتمكن العملاء من الدردشة مع أخصائي التجميل لديها والحصول على المشورة في شأن المنتجات والأنماط، وما إلى ذلك، ومن جانب آخر، ازداد اهتمام المستهلكين بالعناية بالبشرة وروتين الاهتمام بالشعر بشكل كبير، وتوقع شادابو أن يبقى هذا التوجه على هذا النمط من الاندفاع القوي في المستقبل القريب.

نمو المبيعات

وحول أبرز التغيرات التي فرضتها الجائحة على نماذج الأعمال أوضح شادابو أن التحول الرئيس من منظور قطاع الأعمال يكمن في التسريع في إرساء أسس التجارة الإلكترونية والرقمية، لافتاً إلى أن جميع علامات لوريال التجارية باتت متاحة اليوم على مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسة عبر شبكة الإنترنت مثل أمازون وبوتيكات ونمشي ونون وبشرة كير وسيفورا وأاُناس، في حين أن ثلاثاً من علامات لوريال التجارية لديها مواقع مخصصة للتجارة الإلكترونية وواي إس إل وكيراتيس وكيهل.

وأضاف: شهدنا طلباً متزايداً على منتجاتنا عبر التجارة الإلكترونية ومنصات المواقع على شبكة الإنترنت، في حين كان هنالك انخفاض في الطلب عبر منافذ البيع التقليدية نتيجة الإغلاق في الإمارات وفي أنحاء متفرقة حول العالم.

وقد تجاوزت مبيعاتنا في المنطقة عبر التجارة الإلكترونية من يناير وحتى مايو 2020، مبيعاتنا من التجارة الإلكترونية على مدار عام 2019، حيث أسهمت مبيعات التجارة الإلكترونية في مايو الماضي بما نسبته 28% من إجمالي مبيعاتنا، وتابع قائلاً: شهدنا أيضاً نمواً من ثلاثة أرقام في التجارة الإلكترونية عبر جميع الأقسام: قسم منتجات المواد الاستهلاكية، قسم المنتجات الفاخرة، قسم منتجات التجميل الطبية، وقسم منتجات الصالونات المحترفة.

خدمة الأسواق

وذكر شادابو أن لوريال العالمية أسست لوريال الشرق الأوسط في دبي عام 1998، نظراً لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وهي الآن بمقام مقرّ رئيس لها على مستوى المنطقة.

وإضافة إلى ذلك أسست شركتين تابعتين إضافيتين وهما لوريال المملكة العربية السعودية في عام 2012، ولوريال الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، وذلك من أجل خدمة أسواقها الرئيسة.

تحتل مجموعة لوريال المرتبة الأولى في مجال الجمال في السوق، في حين تشهد المزيد من النمو وخصوصاً على صعيد دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، تمكنت من المحافظة على الريادة كشركة عاملة في هذا المجال في منطقة الخليج منذ عام 2017، ويعود هذا السبب بالدرجة الأولى إلى مجموعتها المتنوعة التي تضم 25 علامة تجارية في مجال الجمال من مختلف الأسعار والفئات وقنوات البيع بحسب شادابو.

تحولات رئيسة

وحول أبرز الخطط لمرحلة ما بعد انتهاء كوفيد 19 قال المدير العام لـ«لوريال الشرق الأوسط»: لقد جعلنا هذا الوباء نتمكن من إعادة التفكير في الطرق التي نؤدي بها أعمالنا. ونحن كشركة، نتأقلم مع التحولات الثقافية والسلوكية التي نتجت عن كوفيد 19. في الدرجة الأولى، نعمل من دون كلل أو ملل من أجل ضمان أقصى درجات السلامة لموظفينا بعد عودتهم إلى المكاتب وأماكن العمل.

أضف إلى ذلك، فإن ترتيبات العمل الحالية لدينا تتمتع بالمرونة، ونحن قد اعتمدنا هذا النهج قبل عامين، كما أننا نحافظ على استمرار العمل حيث يعمل موظفونا عن بُعد، وهذا الأمر يترافق مع قدراتنا المبتكرة في مجل تكنولوجيا المعلومات التي تسمح لنا بالوصول إلى الموظفين وشركائنا في العمل على المستويين المحلي والعالمي.

وفي نهاية المطاف، لقد كنا نتمتع بالمرونة اللازمة من أجل السير في تنفيذ خططنا واستثماراتنا، إذ حوّلنا تركيزنا إلى التجارة الإلكترونية، وهو ما ساعدنا على التخفيف من تأثير فترات الإغلاق.

أما في ما يتعلق بأبرز اتجاهات السوق بجانب تنامي التركيز عل التجارة الإلكترونية فقال شادابو: شهدنا تحولاً كبيراً في اهتمامات المستهلكين في ما بين فئات مجالات الجمال من المكياج ووصولاً إلى العناية بالبشرة والشعر، ومن هذا المنطلق، نحن مستمرون في تقديم المنتجات التي تلبي جميع أنواع احتياجات الجمال.

كما نقدم خبرتنا للمستهلكين رقمياً، عبر جلسات مخصصة للأسئلة والأجوبة عنها مباشرة من قبل خبرائنا أو حتى من خلال خدمة كونسيرج عبر شبكة الإنترنت مع مستشاري التجميل لدينا. وهذا الأمر يتيح لنا التفاعل مع عملائنا في وقت يكون فيه التفاعل الحسّي محدوداً.

مبادرات

اتخذت لوريال الشرق الأوسط عدة خطوات من أجل التكيّف مع متطلبات وضع كوفيد 19 وفقاً لشادابو، حيث قامت بتقليص شروط الدفع لجميع الموردين المعرّضين للأزمة باتباع نهج منتظم للمدفوعات الفورية، إضافة إلى تجميد مدفوعات 740 صالون تجميل تم تعليق أعمالها خلال فترات الإغلاق.

كما حافظت على الرواتب والضمانات الوظيفية بالكامل، كما اتخذت جميع تدابير السلامة من أجل ضمان صحة ورفاهية موظفيها الذين يعملون من المنزل منذ مارس الماضي، وقد بدأوا بالعودة تدريجياً إلى المكاتب منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف: سوف نمضي قدماً في مواصلة العمل مع شركائنا من أجل المحافظة على أعلى المعايير والكفاءات في قطاع الجمال.

إكسبو دبي

أكد ريمي شادابو أن «لوريال»، بوصفها الشريك الرسمي لخدمات ومستحضرات التجميل لإكسبو 2020، تتفهم وتؤيد تماماً قرار تأجيل الحدث وقال إننا على يقين من أن التأجيل سيسمح للجميع باستطلاع تأثير هذا الوباء بأفضل طريقة ممكنة، وسيلعب المشاركون دوراً في تحديد فرص التعاون بين جميع أصحاب العلاقة من أجل حلّ أصعب التحديات في العالم مثل القضايا الصحية وتغيّر المناخ، وما إلى ذلك، فنحن نسير في قارب واحد، ومن هذا المنطلق، نحن نؤكد التزامنا شراكتنا المتينة مع إكسبو دبي.

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