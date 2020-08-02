«آيسر» تطرح حواسيب مضادة للجراثيم في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقعت جومانا كرم، رئيسة وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط أن يسجل سوق الحواسيب المحمولة للأفراد في الإمارات نمواً 15% في 2020، في حين يتوقع أن يحوز قطاع التعليم- المحرك الأكبر للنمو- النسبة الأكبر من الطلب على الحواسيب خصوصاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان والطلاب .

وأضافت لـ«البيان» أن الشركة ستطرح في الإمارات قريباً حواسيب مضادة للجراثيم مشيرة إلى أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة (كوفيد 19)، إلا أن واقع التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وحظر التجوال وإجراءات السلامة خلقت فرصاً عديدة لحث الجميع على ضرورة اقتناء حاسوب قادر على تشغيل التطبيقات الجديدة اللازمة للمدرسة وللعمل وللترفيه والاتصال بالأهل والأصدقاء. ويتوقع نمو الحواسيب الخفيفة النحيفة أن يتخطى 90%، أما حواسيب الألعاب فسيتراوح النمو بين 15% و30% في حين ستنمو مبيعات الحواسيب المتحولة في الإمارات إلى 10%.

وأضافت: «كشفت آخر التقارير التي وصلتنا عن نمو في سوق الحواسيب بلغ 10% من يناير إلى أبريل 2020 ونتوقع أن تزيد النسبة بشكل ملحوظ خلال الربعين الثالث والرابع من العام ونحن سنعمل مع شركائنا لطرح أجهزتنا الجديدة في أسواق الشرق الأوسط وخصوصاً الإمارات بأسرع وقت ممكن. كما نتابع عن كثب خطط الإمارات ودول المنطقة حيث الجميع يعمل لإعادة الحياة اليومية إلى وضع طبيعي وآمن.

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