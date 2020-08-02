جزيرة ياس تحتفي بالعيد بعروض مميزة

المصدر: (أبوظبي البيان)

احتفت جزيرة ياس في أبوظبي، بعيد الأضحى المبارك بعرض مميز للألعاب النارية يوم الجمعة الماضي، حيث انطلق العرض عند الساعة التاسعة مساءً من تلّة أبوظبي في حلبة مرسى ياس، وجرى بثه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجزيرة ياس، ما أتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالاحتفال بعيد الأضحى عن بعد بأمان ومسؤولية.

وقدمت جزيرة ياس عرض الألعاب النارية بطريقة مختلفة هذا العام، حيث كان واحداً من عروض الألعاب النارية في دولة الإمارات التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توفير الإمكانية لعدد محدد من الزوار للاستمتاع بالعرض من خلال الحجوزات المسبقة في مطاعم ياس مارينا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الزوار لمشاهدة العرض من سياراتهم بأمان في حلبة مرسى ياس، بما ينسجم مع تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي.

ويشار إلى أن عرض الألعاب النارية السنوي الذي تحتفل به جزيرة ياس بعيد الأضحى أصبح أحد أكثر الاحتفالات المرتقبة في دولة الإمارات.

وتمكن الزوار الذين احتفلوا بعطلة نهاية الأسبوع من الاستمتاع بوقتهم في استكشاف المدن الترفيهية والمرافق السياحية الحائزة على جوائز مرموقة في جزيرة ياس، والتي أعيد افتتاحها للضيوف اعتباراً من 29 يوليو الماضي، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، وشاطئ ياس، وحلبة مرسى ياس، وياس لينكس، وياس مول.

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