تعاون «اللولو» و«PayBy» في حلول الدفع الآمن

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBy» اتفاقية تعاون مع مجموعة «اللولو» لتقديم حلول الدفع الآمن اللاتلامسية للمتسوقين ضمن سعيها الطموح للتحوّل إلى الخدمات الرقمية.

وعقب مشروعها التجريبي الناجح في أبوظبي، أصبحت حلول «PayBy» الثورية في الدفع دون تماس مستخدمة في أكثر من 60 متجراً وهايبر ماركت لمجموعة اللولو في الإمارات.وقال مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في مجموعة اللولو ناندا كومار: تدخل مجموعة اللولو في مرحلة جديدة من الطموح من خلال تبنيها المتسارع للتحوّل الرقمي.

ومن أجل ذلك، نعمل على تعزيز التعاون والشراكات مع شركات حلول الدفع المبتكرة أبرزها شركة PayBy التي يمكن وضعها حيز التنفيذ بسهولة وسرعة من خلال البنية التحتية الإلكترونية التي نستخدمها حالياً للدفع.

وتوفر طرق الدفع غير النقدية قدرًا أكبر من الأمان والراحة والكفاءة للمستهلكين والأعمال على حد السواء وهي حتماً تتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في سعيها نحو زيادة الشمول المالي في الاقتصاد.

وتتسم حلول الدفع لدى PayBy بالفعالية من حيث التكلفة فضلاً عن سهولة توافقها مع أنظمة الدفع الحالية مع الحد الأدنى من الانتظار وتدعم PayBy تجار التجزئة الذين يتطلعون إلى زيادة الإيرادات من خلال الدفع دون تماس.

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