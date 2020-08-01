قطاع التجزئة يسلك طريق التعافي

المصدر: دبي - محمـد جلال

شهدت أسواق التجزئة في دولة الإمارات حالة من الانتعاش الملحوظ خلال الأيام الماضية ليعاود القطاع مسار التعافي مجدداً مع زيادة حالة الزخم من الزوار إلى مراكز التسوّق في أسبوع إجازات عيد الأضحى المبارك متجاوزاً بشكل كبير تداعيات «كورونا».

وحوّلت إجازات العيد مراكز التسوّق إلى خلايا نحل تعج بالزوار والمتسوقين من داخل الدولة بالإضافة إلى السياح من الخارج.

ودعمت فعاليات الدورة 23 من «مفاجآت صيف دبي» انتعاش التجزئة في دبي لاسيما مع باقة العروض والخصومات والفعاليات المصاحبة للحدث وخاصة في أسبوع العيد حيث تعود الأسواق مجدداً إلى حالة الزخم وتطرق أبواب التعافي بعد انتهاء إغلاق الأسواق وإلغاء القيود على الحركة والتنقل.

كما استعادت أسواق الذهب والمجوهرات في دبي بريقها واستردت عافيتها تدريجياً حيث سجلت المبيعات من الذهب والمجوهرات في دبي نمواً بنحو 20 % خلال «مفاجآت الصيف».

وشهدت مراكز التسوق في دبي أمس حالة من النشاط الملحوظ في أول أيام العيد واستقبلت آلاف الزوار من الأفراد والعائلات وساعدت حزم العروض المتكاملة والفعاليات المتنوعة على استقطاب المتسوقين فيما تسابقت المحلات التجارية على تقديم أفضل الصفقات والتخفيضات.

جوائز قيمة

وتشارك أكثر من 700 علامة تجارية رائدة في تقديم تنزيلات بين 25 إلى 75 % في نحو 3000 متجر في دبي ضمن «مفاجآت الصيف» كما شاركت بالتعاون مع كافة المراكز التجارية وعلامات التجزئة في تقديم عروض استثنائية خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع شملت مجموعات واسعة من السلع والمنتجات ومنحت المتسوقين الفرصة للفوز بالسحوبات المتنوعة والقسائم والجوائز القيّمة.

وتحتفل مجموعة مراكز التسوق في دبي بالعيد مع 50 فائزاً من المتسوقين سعداء الحظ وأطلقت المجموعة أمس عروضها الخاصة لأسبوع العيد، وتستمر 5 أيام من العروض المذهلة والجوائز الكبرى بدءاً من 5 سحوبات يتم تنظيمها ابتداءً من أمس ويمكن لـ 10 فائزين يوميًا الحصول على جوائز نقدية.

تم تنظيم عروض العيد المذهلة لتكون جزءًا من مفاجآت صيف دبي وسيتم تنظيم السحوبات الخمسة في مركز الغرير، مركز بن سوقات، دبي أوتلت مول، تايمز سكوير سنتر، ريف مول حيث سيتم الإعلان عن 10 فائزين كل سحب أي 50 فائزاً بشكل إجمالي سيحصلون على جائزة نقدية 4000 درهم لكل منهم.

أجواء المرح

وأضفت الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية أجواء من المرح والسعادة على المتسوقين ونشرت الفرح والبهجة في المراكز التجارية في دبي أمس ومن المنتظر أن تتواصل حتى نهاية العيد بالإضافة إلى استمرار العروض الفنية والموسيقية والرياضية.

وعززت مراكز التسوق من إجراءاتها الاحترازية لتوفر أجواء تسوق وترفيه ممتعة وآمنة تحظى بثقة الزوار حيث شكلت العروض والأنشطة الترفيهية عامل جذب إضافياً للمتسوقين.

وشهدت مبيعات الملابس رواجاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية مع استعدادات الأسر للعيد كما شملت حالة الرواج الأدوات المنزلية والهدايا والالكترونيات والأحذية.

وشهدت المواد الغذائية والحلويات إقبالاً مع الاستعدادات للعيد وقدم 3000 متجر ومحل تجاري في دبي حسومات على باقة مختارة من السلع والعلامات التجارية تصل إلى 75 % كما انتعشت المطاعم وعجت بالزوار حيث فضلت العديد من الأسر الخروج لمراكز التسوق والمناطق الترفيهية في العيد.

تألق الذهب

وانتعشت مبيعات الذهب في دبي وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أن «مفاجآت صيف دبي 2020» تشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمتسوقين وتوقع أن تسجل مبيعات الذهب والمجوهرات نمواً 20% خلال فترة المفاجآت.

وأوضح أن مستويات المبيعات منذ بداية الحدث تجاوزت 80% من المبيعات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يعكس سرعة عودة الأمور إلى طبيعتها في سوق الذهب والمجوهرات في الإمارة وأن نمو المبيعات يأتي رغم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

واستعادت حركة الأعمال في قطاع الذهب بدبي نحو 90% من معدلاتها قبل الجائحة بدعم الإجراءات الحكومية لتعزيز ثقة التجارة بمستويات الأمان في سوق الذهب خلال فترة التعقيم الوطني.

سحوبات

وتشكل سحوبات شير مليونير إحدى أهم فعاليات مفاجآت صيف دبي حيث تستمر حتى 22 الجاري في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وتتيح لـ 6 متسوقين الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شيرعند إنفاق 300 درهم.

ويمكن للفائزين استخدام النقاط التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة. بينما تجري السحوبات للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير اعتباراً من اليوم كما ستقام أيضاً أيام 8 و15 و24 أغسطس، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب لغاية 22 أغسطس.

ويمكن لزوار ابن بطوطة مول، الدخول في سحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة بقيمة 96 ألف درهمٍ حتى 29 أغسطس عند إنفاق 200 درهم بالإضافة إلى العديد من الجوائز المجزية مثل قسائم التسوق والمطاعم والتجارب الترفيهية. سيجري السحب على سيارة جي أيه سي جي إس 8 الرياضية بالتعاون مع شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة 29 أغسطس الجاري.

ويستضيف سيتي سنتر ديرة ألعاب مفاجآت سيتي سنتر، حيث يحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم بفرصة دخول سحب للفوز بجوائز رائعة من خلال رمي حجر النرد وسيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في اللعبة يومياً حتى 26 الجاري.

ويحصل المتسوقون في المتاجر التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي عند شرائهم بقيمة 200 درهم من أي من المتاجر على فرصة الفوز بجوائز كبيرة تبلغ 4 آلاف درهم يومياً حتى نهاية عطلة العيد.

ويقدم كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا أفضل العروض للمتسوقين مع تخفيضات من 50 % حتى 90 على تشكيلة واسعة من المنتجات. كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين على فرصة الفوز بقسائم بقيمة ألف درهم إماراتي يومياً، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في سوق فستيفال.

وسيحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم إماراتي في أي من متاجر دبي فستيفال سيتي مول بفرصة لدخول السحب على واحدة من سيارات لكزس 2020.

ويشهد يوم 26 الجاري السحب على سيارة كاديلاك بالتعاون مع الكندي للسيارات، حيث سيحظى المقيمون والزوار بفرصة للفوز بسيارة كاديلاك CT5 من طراز 2020 عند إنفاق 100 درهم في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس. وسيحظى زوار نخيل مول الحصول على فرصة الفوز بقسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم ثلاثاء من الجهاز الضخم الذي يضم كرات الجوائز.

تخفيضات حصرية

يشارك 160 متجراً في تقديم عروض ترويجية وتخفيضات حصرية هائلة في مختلف أنحاء دبي تشمل الأزياء والمفروشات والنظارات والإكسسورات وغيرها الكثير، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وتعاونت مجموعة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بدبي، مثل مجموعة لاندمارك والطاير والشايع ومجموعة الفطيم، لتقدم للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 75 % والعديد من العروض الأخرى التي تشمل عرض اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً بالإضافة إلى قسائم الهدايا، وهدايا مجانية من متاجرهم المفضلة.

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