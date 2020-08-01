جوائز ومكافآت للمتسوّقين في مراكز «ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - بشار باغ

قال فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات في الإمارات والبحرين وعُمان، بمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»، إن عيد الأضحى هذا العام يتزامن مع موسم «مفاجآت صيف دبي».

، وسيتم خلاله تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الممتدة لستة أسابيع، من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات الخاصة في مختلف متاجر التجزئة، مع فرصة الفوز بواحدة من ست جوائز كبرى، كل منها عبارة عن مليون نقطة من برنامج «شير»، أي ما يعادل 100 ألف درهم.

المخيم الصيفي

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن المخيم الصيفي المخصص لاستقبال الأطفال خلال موسم الصيف في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف» يتضمن أنشطة ترفيهية مميزة تتضمن حصصاً رياضية تدريبية في عدة ألعاب مثل كرة القدم وكرة المضرب والدودج بول، إلى جانب تمكينهم من التعبير عن إبداعهم من خلال الفنون والأعمال اليدوية والمسابقات المختلفة، كما يمكن للأهل تزويد أبنائهم بتدريب متخصص من قبل مدربين محترفين إن رغبوا بذلك.

كما ينتظر الزوار في «مول الإمارات» صندوق موسيقي «BOOM BOX» ترافقه تحديات مسلية عبر تطبيق تيك توك لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيشهد مسرح «مول الإمارات» تقديم عرض «الأميرة» الذي يتضمن فقرات غناء مع الأميرات المفضلات لدى أطفالكم، ويقام في 2 أغسطس لمدة 45 دقيقة.

وأضاف: بمناسبة عيد الأضحى، سيقدّم «سيتي سنتر مردف» ابتداءً من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس للعملاء والمتسوقين فرصة الفوز بباقات العيد يومياً، عند إنفاقهم 300 درهم في متاجر الأزياء المتواجدة في المركز. وستتضمّن باقات العيد العائلية عدة جوائز، والتي تتضمن حجز صالة عرض خاصة للعائلة والأصدقاء في «فوكس سينما»، وتجارب ترفيهية في «آي فلاي دبي» و«ماجيك بلانيت» و«يلا! بولينج»، وقسائم هدايا بقيمة 500 درهم يمكنهم إنفاقها في أي من المطاعم، وغيرها العديد من الجوائز.

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