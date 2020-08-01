«ميركاتو» يستقبل الزوار بعروض ترفيهية

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل مركز «ميركاتو» الزوار خلال عيد الأضحى المبارك بعروض ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى.

ويستمتع الزوار خلال عطلة عيد الأضحى بحضور العروض المسرحية من 31 يوليو حتى 3 أغسطس حيث عرض الفقاعات، وعرض العلوم، ورواية القصص، والعروض الجوالة الترفيهية.

كما يستمتع «زوار تاون سنتر جميرا» في 31 يوليو و1 أغسطس لمشاهدة أروع العروض العلمية والشيقة. وأكد المركو أن سلامة الزوار تعد من أولوياته، داعياً رواده إلى تسوق آمن من خلال الإجراءات الوقائية الصارمة التي يقوم بتطبيقها كل من «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا».

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