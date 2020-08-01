«أسكوت» توقّع اتفاقية عالمية مع «بيرو فيريتاس»

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «أسكوت» المحدودة، المتخصصة في مجال تشغيل الشقق الفندقية حول العالم، اتفاقية مع مجموعة «بيرو فيريتاس» المتخصصة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات بهدف تأكيد التزام فنادق محفظتها كافة بتطبيق معايير السلامة والنظافة المعتمدة.

وقال ألفريد أونج، مدير العمليات العالمية لدى «أسكوت المحدودة»: نواصل في أسكوت وضع صحة وسلامة الضيوف وفريق العمل على رأس قائمة أولوياتنا، إذ تأتي شراكتنا مع بيرو فيريتاس بالتزامن مع عودة النشاط التدريجي لحركة السفر العالمية لتمنح الضيوف فرصة التنعم بإقامةٍ آمنة وهانئة ضمن محطاتنا الفاخرة. كما تعزز هذه الخطوة ثقة العملاء برؤية «أسكوت» المتمثلة في توفير وجهات ضيافة دافئة تلبي معايير الراحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز