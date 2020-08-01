إعادة افتتاح مراكز «فابي لاند» الترفيهية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فابي لاند»، وجهة الترفيه العائلي، عن إعادة افتتاح جميع مراكزها الترفيهية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، وذلك في دبي فيستيفال سيتي مول، ودراغون مارت 2 في المدينة العالمية و«نخيل مول» في بالم جميرا، التي أصبحت كلها جاهزة لاستقبال الزوار للاستمتاع بأنشطة مفعمة بالمرح والإثارة في بيئة آمنة وصحية تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وتوفر «فابي لاند» أجواء مليئة بالتشويق والمرح ضمن مساحات واسعة للأطفال من جميع الفئات العمرية والبالغين وتقدم باقة متنوعة من أنشطة المرح، مع التزامها بأحدث الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالسلامة والتباعد الاجتماعي الصادرة عن الجهات الصحية المعنية في الإمارات.

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