دبي أكثر استعداداً لاستقبال الزوار الدوليين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «ترافيل آند تورزم نيوز» في تقرير أن إمارة دبي باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاستقبال الزوار الدوليين.

وقال الموقع إن لدى السكان الذين يقضون وقتهم في دبي والسياح الذين يزورون المدينة الكثير للتطلع إلى موسم هذا الصيف.

حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة سلسلة من حملات المهرجانات المثيرة بما في ذلك مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى والعودة إلى المدرسة.

ونقل الموقع عن أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قوله، إن المؤسسة تتطلع هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، إلى الترحيب بعودة سكان المدينة وزوارها إلى «الصيف في دبي»، مع ضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم على أعلى مستوى.

وأضاف: أنه من خلال تدابير السلامة الإضافية المطبقة عبر مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، ستكون دبي مرة أخرى هي المكان المناسب لموسم الصيف هذا، وهي تتطلع إلى إصدار ناجح وآمن آخر من مفاجآت صيف دبي، جنباً إلى جنب مع المهرجانات الصيفية الأخرى. ومع ازدهار المدينة، ستستعيد أحداثها وعروضها الترويجية على مدار سبعة أسابيع مليئة بالإثارة، مرحبة بالعناصر الجديدة التي ستسمح للمتسوقين في كل مكان بالمشاركة في الاحتفالات.

وجمعت ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي نظمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قُرابة 60 ألف مشارك، معظمهم من وكلاء السياحة والسفر، ومنظّمي الرحلات والجولات السياحية.

بالإضافة إلى الشركات المُنظِّمة للاجتماعات الدولية والمؤتمرات وسياحة الحوافز في أعقاب انفتاحها على العالم مرة أخرى. تم خلالها عرض مجموعة من المواضيع بما في ذلك الاستعدادات لاستقبال الزوار، مع التركيز على الإدارة الفعّالة على مستوى المدينة لبروتوكولات الوباء والصحة والسلامة.

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