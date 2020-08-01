رئيس جديد لإدارة المؤسسات المالية في «المشرق»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك المشرق عن تعيين جيمس بيرسون في منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية (FI) والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI)، التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك. ويتمتع جيمس بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

حيث عمل مع العديد من البنوك وشركات التأمين والمستثمرين والوسطاء. وينضم الآن إلى المشرق قادماً من شركة نومورا، التي شغل فيها منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية في آسيا (اليابان سابقاً). وقبل انضمامه إلى شركة نومورا، عمل جيمس في بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة مدة سبع سنوات في منصب الرئيس العالمي لتغطية قطاع المؤسسات المالية والرئيس العالمي لإدارة عملاء التأمين.

وقال جويل د. فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: يسعدني أن أرحب بانضمام جيمس إلى فريقنا، وكلي ثقة بأنه سيقدم للمشرق معرفة واسعة في قطاع المؤسسات المالية العالمية.

وقال جيمس بيرسون: شرف كبير لي أن أتولى هذا المنصب في واحدة من أبرز المؤسسات المالية الرائدة. وفي ظلّ التغيرات الكبيرة والتحولات السريعة التي تشهدها الصناعة المصرفية أنا متحمس للعمل مع فريق المشرق.

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