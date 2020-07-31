«اقتصادية أبوظبي» توجه المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية خلال العيد

المصدر: أبوظبي - وام

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، خاصة الخدمية منها، بالالتزام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ التعليمات المتبعة للوقاية من فيروس «كوفيد-19» حفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

كما وجهت الدائرة افراد المجتمع من المستهلكين ضرورة الانضباط في التباعد الاجتماعي خلال فترة التسوق خاصة في المراكز التجارية ومنافذ البيع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال لبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للأيدي وعدم القيام بالزيارات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وشددت الدائرة على أهمية التزام كافة موظفي هذه المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل والتباعد الاجتماعي فيما بينهم وعدم تهاون أصحاب المنشآت في تنفيذ قياس درجات حرارة الموظفين والابلاغ عن اية حالات يشتبه بإصابتها بعدوى الفيروس والتعقيم المستمر.

وأكدت الدائرة أن اجازات الأعياد عادة ما تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للتسوق في المراكز التجارية خاصة خلال فترة الصيف، الأمر الذي يتطلب تطبيق إجراءات الانضباط والتباعد فيما بينهم على مسافة مترين، وعدم تكدسهم في المحلات والتقيد بالعدد المحدد وفق التعاميم السابقة حسب مساحة المحل.

وأشارت إلى أن حركة التسوق خلال فترة الإجازات والأعياد تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر من خلال تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التساهل مع الآخرين في تنفيذها، مؤكدة حرصها على تنفيذ فرق التفتيش والرقابة زيارات ميدانية مكثفة على الأسواق والمراكز ومنافذ البيع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والشروط الوقائية المطلوبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز