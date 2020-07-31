«بايوس» تزود «بيور هيلث» بالخدمات السحابية

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت شبكة مختبرات «بيور هيلث» في الإمارات، وهي أكبر شبكة للمختبرات الطبية في دول الخليج العربية التي تدير ما يزيد على 117 مختبراً في الإمارات، اتفاقية مع شركة «بايوس» الشرق الأوسط المزود للخدمات السحابية والمدارة في المنطقة لتزويدها بالبنية التحتية كخدمة.

وبموجب الاتفاقية، تتم استضافة نظام المعلومات المخبرية الرئيسي لمختبرات بيورهيلث في المنصة، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل شركة بايوس. وخلال أقل من يومين، تم تزويد بيور هيلث ببنية تحتية محكمة من أكثر من 20 خادمًا لتثبيت واختبار التطبيقات، بحيث تتم إدارة كافة الخوادم والشبكات وحلول التخزين والأمن والنسخ الاحتياطي بالكامل من قبل بايوس، لتتيح لبيور هيلث التركيز على تطبيقات نظام المعلومات المخبرية. وقال دومينيك دوتشرتي، المدير التنفيذي لدى بايوس الشرق الأوسط: نتطلع إلى العمل مع «بيورهيلث» ودعمها من خلال مسار واضح وآمن ومبسّط للبنية السحابية.

وقال عدنان اصف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى بيور هيلث: أصبح من السهل على بيور هيلث تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأهداف الأعمال، بفضل إمكانات التسعير الثابت والدعم الشامل في بنية «كلاود إتش بي تي» لشركة بايوس. ولدى بيور هيلث لديها أربع مختبرات مختصة بفحوصات كوفيد - 19 في الإمارات، موزعة بين أبوظبي ودبي والشارقة.

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