دبي ضمن أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت «فينتيك تايمز» أن دبي واحدة من المراكز العشرة الأولى في العالم، وموطن النظام البيئي الأول، والأكثر شمولاً في المنطقة للتكنولوجيا المالية، وأن مركز دبي المالي العالمي في وضع حسن، لإحراز تقدم كبير في هدفه لتشكيل مستقبل التمويل. وقد تجلى ذلك في السنوات الأخيرة، من خلال استقطاب أكثر من 200 شركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

وقالت الصحيفة الأولى في العالم المتخصصة في التكنولوجيا المالية وتصدر في لندن،: إن مركز دبي المالي العالمي يستمر في رؤية نمو في عدد الشركات الصينية العاملة من المركز، فضلاً عن كونه الموطن الإقليمي لأكبر أربعة بنوك في الصين؛ حيث يضم البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين للتعمير، وبنك الصين، والبنك الزراعي الصيني.

كما يعد مركزاً للعديد من الشركات الصينية الكبيرة وشركات التكنولوجيا المالية التواقة لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا سريعة النمو، والعمل مع المؤسسات المحلية في مبادرة الحزام والطريق.

وأضافت: والمركز المالي الرائد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 72 دولة يبلغ عدد سكانها التقريبي 3 مليارات نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 7.7 تريليونات دولار.

وتطرقت إلى الأهمية التي يحظى بها المركز في المحافل الدولية موضحة أنه يتمتع بسجل حافل يمتد 16 عاماً في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يربط هذه الأسواق سريعة النمو مع اقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين من خلال دبي.

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