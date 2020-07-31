«الاتحاد للطيران» نحو استعادة نصف شبكتها قبل الجائحة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تعتزم «الاتحاد للطيران» تشغيل رحلات من أبوظبي إلى 61 وجهة خلال شهر أغسطس بالتزامن مع تخفيف قيود السفر من السلطات التنظيمية حول العالم.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والشراكات والتسويق في الشركة إن عدد الرحلات التي تعتزم الناقلة تشغيلها يعادل 50 % من الطاقة الاستيعابية السابقة للشبكة قبل أزمة «كوفيد 19».

وأعلنت الناقلة في وقت سابق أنها تخطط خلال يوليو وأغسطس ورهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية خدمة نحو 60 وجهة عالمية من أبوظبي تشمل وجهات رئيسية في الشرق الأوسط، أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا وأستراليا.

اقرأ أيضاً:

«الاتحاد للطيران» تشغّل %50 من طاقتها الاستيعابية خلال أغسطس

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز