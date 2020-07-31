إقبال كبير على مراكز تسوق دبي قبيل العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

سجلت مراكز التسوق في دبي نشاطاً متزايداً يعكس استعادة الزخم في حركة الزوار والمتسوقين خصوصاً خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، في ظل حزم العروض المتكاملة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها مفاجآت صيف دبي.

حيث تدفق المتسوقون لاقتناص أفضل الصفقات والتخفيضات التي طرحتها المراكز التجارية وعلامات التجزئة على مجموعات واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى فرص الفوز بالسحوبات المتنوعة والمغرية، وبالتزامن مع التنزيلات، شكلت العروض والأنشطة الترفهية عامل جذب إضافياً للمتسوقين.

فيما عززت الإجراءات الاحترازية التي التزمت بها المراكز والأسواق والمتاجر من ثقة الزوار، ووفرت أجواء تسوق وترفيه آمنة للجميع. ويشارك في موسم مفاجآت صيف دبي التي تشمل احتفالات العيد في دبي أكثر من 700 علامة تجارية رائدة بتقديم تخفيضات تتراوح نسبتها بين 25 إلى 75 % في 3000 متجر.

دبي مول

ويمكن لزوار «دبي مول» الاستمتاع بتجارب التسوق الصيفية مع عرض برنامج الولاء «مليونير سكاي واردز طيران الإمارات»، حيث يسري العرض حتى 22 أغسطس، ليتيح للمقيمين والزوار فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج الولاء عبر تحميل تطبيق دبي مول على هواتفهم ومسح إيصالات التسوق أو الترفيه أو الأطعمة والمشروبات التي تصل قيمتها 350 درهماً، وسيحصل أحد سعداء الحظ على مليون نقطة من البرنامج في كل أسبوع طوال مدة العرض.

كما يستضيف «دبي مول» عرض «أنفق واربح» من «إعمار» الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز ببطاقتي هدايا من «إعمار» بقيمة 10 آلاف درهم كل أسبوع عند إنفاق 300 درهم.

وعند تنزيل تطبيق «دبي مول»، سيتمكن الزوار من المشاركة في لعبة «امسح واربح» التي تقدم جوائز يومية على مدار 30 يوماً خلال مفاجآت صيف دبي. وسيحصل المتسوقون أيضاً حتى 16 أغسطس على مكافآت وعروض يومية حصرية تتوافر في أفضل وجهات التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه في «دبي مول».

وسيحصل أعضاء برنامج U للمكافآت من «إعمار» على فرصة الفوز بقسائم تسوّق وإقامات فندقية ووجبات عشاء رومانسية في مطاعم وعروض الترفيه العائلي، عند إنفاق 200 درهم عبر بطاقة U للمكافآت من «إعمار» في مراكز التسوق ضمن مشاريع إعمار ودبي مارينا مول. ويدخل الأعضاء تلقائياً السحب الذي سيستمر لغاية 13 أغسطس.

فلاش سيل

وتشهد مفاجآت صيف دبي تخفيضات «فلاش سيل» وتصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات من أبرز العلامات التجارية. ويتوفر هذا العرض خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك فقط، في مختلف مراكز التسوّق المشاركة في أنحاء دبي.

أما زوار منطقة السيف، مشروع الواجهة المائية المميزة من «مراس»، فيمكنهم الفوز بتجربة إقامة ضمن عرض أمسيات صيفية منعشة على ضفاف الخور لغاية 29 أغسطس.

حيث يمكن لأفراد العائلات تحميل تطبيق مكافآت مِراس وإنفاق مبلغ 350 درهماً والدخول في سحب للفوز بجوائز فورية وتجارب إقامة فاخرة في فنادق هيلتون الفاخرة بمنطقة السيف، كما تقدم مفاجآت صيف دبي باقة واسعة من العروض الترويجية يومياً، لتتيح فرصة الفوز بجوائز كبرى لمجموعة من المتسوقين المحظوظين.

وبالإضافة إلى العروض الرائعة، يمكن لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني استرداد 25% نقداً خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك عبر إرسال رمز DSS إلى الرقم 7010 من رقم الهاتف المسجل لدى البنك وإجراء 75 عملية شراء كحد أدنى بأيّ قيمة. وسيحظى المتسوقون بفرصة لاسترداد مبلغ يصل إلى 250 درهماً كحد أقصى.

وتقدّم «اتصالات» لعشاق الإلكترونيات تخفيضات بنسبة 80 % على أسعار الأجهزة والإكسسوارات، بالإضافة إلى جوائز بقيمة 250 ألف درهم.

شير مليونير

وتشكل سحوبات «شير مليونير» إحدى أهم فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، حيث تستمر لغاية 22 أغسطس في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، لتتيح لستة متسوقين الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير»، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم والاحتفاظ بإيصالات الشراء ومسحها عبر تطبيق شير للمشاركة في السحب.

ويمكن للفائزين استخدام النقاط التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة. بينما ستجري السحوبات للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير في 1 و8 و15 و24 أغسطس، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب لغاية 22 أغسطس.

كما يستضيف سيتي سنتر ديرة ألعاب مفاجآت سيتي سنتر، حيث يحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم بفرصة دخول سحب للفوز بجوائز رائعة وذلك من خلال رمي حجر النرد. وإذا كان الرقم الظاهر على حجر النرد مماثلاً لعدد العلب المعروضة، سيفوز المتسوقون ببطاقات هدايا من مركز التسوّق أو جوائز من أبرز المحلات التجارية. وسيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في اللعبة يومياً حتى 26 أغسطس.

أما زوار ابن بطوطة مول، فيمكنهم الدخول في سحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة بقيمة 96 ألف درهم حتى 29 أغسطس، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في أي من متاجر المول.

بالإضافة إلى العديد من الجوائز المجزية مثل قسائم التسوق والمطاعم والتجارب الترفيهية. وسيجري السحب على سيارة «جي أيه سي جي إس 8» الرياضية التي تشكل خياراً مثالياً للعائلات، بالتعاون مع شركة «قرقاش للسيارات والتجارة العامة» في 29 أغسطس.

جوائز كبيرة

ويحصل المتسوقون في المتاجر التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي عند شرائهم بقيمة 200 درهم من أي من المتاجر على فرصة الفوز بجوائز كبيرة تبلغ 4 آلاف درهم يومياً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وفي 26 أغسطس، سيتم السحب على سيارة كاديلاك بالتعاون مع الكندي للسيارات.

حيث سيحظى المقيمون والزوار بفرصة للفوز بسيارة كاديلاك CT5 من طراز 2020 عند إنفاق 100 درهم في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس ويتم عرض السيارة الرائعة، التي تصل قيمتها إلى 175 ألف درهم، في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس حتى تاريخ السحب.

ويقدم كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا أفضل العروض للمتسوقين مع تخفيضات من 50 % حتى 90 % حتى 29 أغسطس على تشكيلة واسعة من المنتجات. كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين على فرصة الفوز بقسائم بقيمة ألف درهم يومياً، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في سوق فستيفال.

وسيحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم في أي من متاجر دبي فستيفال سيتي مول بفرصة لدخول السحب على واحدة من سيارات ليكزس 2020.

كما يشارك 160 متجراً في تقديم عروض ترويجية وتخفيضات هائلة في مختلف أنحاء دبي تشمل الأزياء والمفروشات والنظارات والإكسسورات وغيرها الكثير، احتفالاً بعيد الأضحى.

وتعاونت مجموعة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بدبي، مثل مجموعة لاندمارك والطاير والشايع ومجموعة الفطيم، لتقدم للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 75 % والعديد من العروض الأخرى التي تشمل عرض اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً بالإضافة إلى قسائم الهدايا، وهدايا مجانية من متاجرهم المفضلة.

50 فائزاً

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن عروضها الخاصة لأسبوع العيد، خمسة أيام من العروض المذهلة والجوائز الكبرى، بدءاً من 5 سحوبات يتم تنظيمها ابتداءً من 31 يوليو 2020، يمكن لـ 10 فائزين يوميًا الحصول على جوائز نقدية.

تم تنظيم عروض العيد المذهلة لتكون جزءاً من مفاجآت صيف دبي. وسيتم تنظيم السحوبات الخمسة في مركز الغرير، مركز بن سوقات، دبي أوتلت مول، تايمز سكوير سنتر، ريف مول. حيث سيتم الإعلان عن 10 فائزين كل سحب أي 50 فائزاً بشكل إجمالي سيحصلون على جائزة نقدية 4000 درهم لكل منهم.

وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول: يدعو دبي آوتليت مول، المتسوقين إلى التسوق من ماركاتهم المفضلة خلال العيد للاستمتاع بأفضل العروض وأوقات تسوق مطولة والعديد من المكافآت والجوائز المذهلة.

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالتسوق في العيد بخصومات تصل إلى 90 %، والعديد من العروض مثل اشتر واحدًا واحصل على آخر مجاني والعديد من العروض القيمة من علاماتهم التجارية المفضلة. كل هذا يأتي مع مكافآت تسوق كبيرة، حيث يمكن للمتسوقين المشاركة في السحب والفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200.000 درهم.

حتى يتمكن المتسوقون من تحقيق أقصى قدر من التسوق في العيد، قام المركز بتمديد توقيت العمل حتى 12 منتصف الليل من 29 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويمكن للعميل التسوق من أي من مراكز التسوق الخمسة عشر المشاركة والدخول في السحب الرقمي، عن طريق التسجيل في مكتب خدمة العملاء في مراكز التسوق عند التسوق مقابل 200 درهم أو أكثر وسيكون مؤهلاً للدخول في السحب تلقائيًا.

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