مطار دبي يعج بالمسافرين عشية العيد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

شهد مطار دبي الدولي ازدحاماً كبيراً في عدد المسافرين عشية عيد الأضحى المبارك، في أسبوع يُنتظر أن يكون الأكثر امتلاءً للمطار منذ رفع قيود السفر، حسبما أفاد موقع «أفييشن بزنس».

وذكر الموقع أن «طيران الإمارات» شهدت أيضاً بالإضافة إلى المسافرين في العيد، زيادة كبيرة في الاهتمام والحجوزات من جانب السياح على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بأكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن دبي على موقعها على الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن حجوزات المسافرين جاءت من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد أن فتحت دبي أبوابها أمام السياح في وقت سابق من هذا الشهر بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الإغلاق.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، إن دبي لا تزال وجهة جذابة للغاية للزوار الدوليين. ونقل الموقع عنه قوله، إن شركة الطيران على دراية برغبة الناس في السفر، وعلى هذا الأساس تعمل على توسعة نطاق شبكاتها لتوفير المزيد من الخيارات لعملائها، مؤكداً قيامها بتطبيق تدابير مختلفة لتوفر لعملائها تجربة سفر سلسة وآمنة.

وتتوقع «طيران الإمارات» إقبالاً كبيراً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى، وتذكّر العملاء بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة لتجنب ازدحام حركة المرور. واعتباراً من الغد، سيكون اختبار «PCR» الخاص بـ«كوفيد 19» وإبراز شهادة بذلك إلزامياً لجميع المسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين إلى المملكة المتحدة وأوروبا على رحلات طيران الإمارات أيضاً حيازة شهادة اختبار PCR سلبية.

وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، وتسليم أمتعتهم على كاونترات خاصة عند وصولهم على المطار.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 90 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، ويبدأ الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة، كما تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

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