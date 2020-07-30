إنجاز هيكل المزرعة العمودية في جناح هولندا بإكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

حقق جناح هولندا في إكسبو 2020 دبي مراحل انشائية متقدمة، حيث أظهرت صورة حديثة نشرتها شركة "إكسبوموبيليا"، التي تشترك في إدارة عمليات الجناح، انجاز هيكل المزرعة العمودية مخروطية الشكل داخل الجناح، حيث ستتم زراعة نوع من الفطر يمكن استخدامه لأغراض عديدة تتنوع ما بين الطبخ والبناء، في تعبير واضح عن مستوى الابتكار الذي سيعرضه هذا البلد في إكسبو دبي العام المقبل.

ويعمل الجناح على إيجاد طرق تتيح استخدام الفطر المزروع داخل الجناح في مواد البناء، كبلاط الأرضيات والجدران، فضلا عن استخدامه كمكون فيما ستقدمه هولندا من مأكولات تقليدية وعصرية.

يقع الجناح في منطقة الاستدامة ويحمل شعار "تكامل الماء والطاقة" وسينتج الغداء والماء والطاقة ذاتياً،

ومن الأمور التي سيتفرد بها هذا الجناح، الذي يقع في منطقة الاستدامة، الأمطار الاصطناعية الداخلية التي سيولدها بفضل تكنولوجيا هولندية مبتكرة، تسمى سانغلاسير (SunGlacier)، تستخرج الماء من الهواء وتستخدم الطاقة الشمسية لري المزروعات وإبهار الزوار.

وحرصا على الحد من التأثير البيئي خلال مرحلة البناء، ستشيّد العناصر الداخلية للجناح من مواد مستأجرة، ستعاد إلى الشركات المحلية بعد انتهاء الحدث. كما سيتم استخدام تقنيات ذكية في الإنارة لتقليص البصمة الكربونية قدر الإمكان.

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