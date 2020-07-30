%2.6 نمو إيرادات «أغذية» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020. وبلغ صافي أرباح المجموعة 42 مليون درهم، في حين حقق صافي إيراداتها 1.09 مليار درهم. وبلغ إجمالي الأصول 3.2 مليارات درهم، كما في 30 يونيو 2020، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بنهاية 2019. وأثبتت المجموعة قدرتها ومرونتها في مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد- 19»، حيث نمت إيراداتها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها 2019، محافظة على ريادتها المستدامة في السوق عبر الفئات الأساسية.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: «استجابت أغذية لتحديات السوق الحالية عبر تبني استراتيجية تقليل التكاليف وإعادة تخصيص الموارد، ما أكد مكانتها شركة إقليمية رائدة بقطاع الأغذية والمشروبات. ويعد الإعلان أخيراً عن مجلس إدارة مجموعة أغذية الجديد ومتانة ميزانية الشركة العمومية، مؤشراً لمرحلة جديدة نجدد من خلالها التزامنا الثابت بتحقيق النمو لقيمة حقوق المساهمين».

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