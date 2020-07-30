جني أرباح يضغط على أسواق الأسهمقبل عطلة العيد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مع تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيع محدودة بقيادة البنوك، فيما تعرضت باقي القطاعات لعمليات جني أرباح جزئية قبيل عطلة عيد الأضحى.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.7% إلى 2050.77 نقطة مع هبوط البنوك والعقار والاستثمار مقابل ارتفاع النقل، بينما نزل سوق أبوظبي 0.45% عند 4304.74 نقاط بضغط البنوك والاتصالات والاستثمار، مقابل ارتفاع الطاقة والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة 488.1 مليون درهم، موزعة بواقع 293 مليوناً في دبي و195.09 مليوناً في أبوظبي. وجرى التداول على 420.78 مليون سهم منها 297.4 مليوناً في دبي و123.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7334 صفقة. وواصل سهم «أرابتك» تصدره للنشاط للجلسة الثانية على التوالي، مستحوذاً على نحو 23.4% من السيولة الإجمالية، وذلك رغم نفي الشركة وجود أحداث جوهرية بعد صعود السهم بنسبة تناهز 50% في 4 جلسات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.42% مع هبوط «أرابتك» 4.51%، كما تراجع «داماك» 3.43% و«إعمار مولز» 2.21% و«ديار» 1.08% و«إعمار للتطوير» 0.96%، فيما استقر «الاتحاد العقارية» دون تغيير، فيما تراجع قطاع البنوك 0.38% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 0.34%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.36% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 2.64% و«شعاع» 2.31% و«دبي للاستثمار» 0.87%، بينما ارتفع قطاع النقل 0.63% مع صعود «العربية للطيران» 1.77%.

وتصدر «أرابتك» النشاط بنحو 114.2 مليون درهم وكان الأكثر انخفاضاً، يليه «سلامة» 31.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 24.67 مليوناً. وسجل «أملاك» أكبر نسبة صعود بنحو 3.37%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصاف 36.3 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.19% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.36%، فيما استقر «الشارقة الإسلامي» وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.09%، وهبط قطاع الاتصالات 1.54% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الاستثمار 0.53%.

بالمقابل، صعد قطاع العقار 0.61%، وزاد قطاع الطاقة 1.1% نتيجة صعود «طاقة» 5.56%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» وانخفض «دانة غاز» 0.14%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بسيولة 38.6 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 38.05 مليوناً، ثم «طاقة» 33.4 مليوناً. وحقق «إشراق» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 7.26%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.72%، واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصاف 40.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو التسييل بصاف 6.8 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.5 ملايين في دبي، و1.36 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصاف 6.8 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.5 ملايين في دبي و1.36 مليون في أبوظبي.

إفصاحات

- أكدت «أرابتك القابضة» عدم وجود أية معلومات مالية أو جوهرية لها علاقة مباشرة بالارتفاع الحاصل على سعر السهم في السوق.

- تراجعت أرباح شركة «دبي للمرطبات» إلى 18.65 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 30.88 مليون درهم في الفترة المقابلة 2019.

- أعلنت مجموعة السلام القابضة، موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 2019.

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