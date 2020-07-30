«دبي المالي العالمي» يعين أول مفوض للملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي تعيين د. طارق الحجيري أول مفوض للملكية الفكرية في المركز. ويأتي التعيين في أعقاب إصدار قانون الملكية الفكرية في عام 2019، ليؤكد التزام المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات. وسيعمل مفوض الملكية الفكرية مع شركات المركز لرسم ملامح تنمية الاقتصاد الإبداعي وتعزيز موقع دبي كوجهة مفضلة للمواهب الإبداعية وريادة الأعمال. وستتضمن مسؤوليات مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي الإشراف على قوانين الملكية الفكرية وكافة اللوائح المرتبطة بها وإدارتها داخل المركز.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: سيوفر قانون الملكية الفكرية الحماية القصوى لعملائنا ليتمكنوا من متابعة أعمالهم في بيئة إبداعية ومبتكرة، كما سيجعل من دبي والمركز منصّة جاذبة وآمنة لتوليد الأفكار الجديدة بما يسهم في دعم التزامنا بقيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة.

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