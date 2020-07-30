«نتورك إنترناشيونال» تستحوذ على «دي بي أو» بمليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توقيع اتفاقية استحواذ على مجموعة «DPO» «دي بي أو»، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى أفريقيا، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 288 مليون دولار (أكثر من مليار درهم).

وسيتم تمويل غالبية هذا المبلغ من خلال عائدات الاكتتاب في نسبة توازي 10% من رأسمال الأسهم المصدّرة الحالية للشركة، إضافة إلى إصدار حصص سهمية بقيمة 50 مليون دولار لصالح «أبيس»، وأخرى بقيمة 13 مليون دولار لصالح الشركاء المؤسسين لمجموعة «دي بي او»، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي عبر تسهيلات الدين القائمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع 2020، وفقاً لشروط الإغلاق المعروفة بما في ذلك اللوائح التنظيمية ومكافحة الاحتكار.

وتعد «دي بي أو» أكبر منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى أفريقيا، ولها سجل حافل بالنمو سريع الوتيرة، مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بلغ حوالي 40% بين عامي 2017 و2019، ومعدل نمو سنوي مركب لإجمالي حجم المدفوعات بلغ حوالي 30% خلال الفترة نفسها. ويتوقع أن تسهم القارة بـ 40% من إيرادات «نتورك انترناشونال» بحلول 2024 (27% في 2019)

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