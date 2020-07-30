مراكز مبيعات «راكز» تفتح أبوابها من جديد الاثنين

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» استئناف العمل في مكاتب مبيعاتها في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي، الاثنين 3 أغسطس، لاستقبال المستثمرين الجدد، وتقديم خدمات الاستشارة للباحثين عن المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال في دولة الإمارات.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تأتي عملية استئناف راكز العمل في مكاتب مبيعاتها، في إطار حرصها على استقبال المستثمرين الجدد بالشكل الملائم مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة جميع الزوّار والموظفين والمجتمع، حيث يلقى المستثمرون كل الترحيب في مساحة واسعة ومخصّصة، لغرض تزويدهم بخدمات الاستشارة، التي يرغبون بها لتأسيس أعمالهم في الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي. وأضاف: حرصت «راكز» على تحسين بعض إجراءاتها المرتبطة بتأسيس الأعمال، لتشمل عدم ضرورة تسليم وطباعة المستندات الأصلية، كما أصبح بإمكان المستثمرين زيارة أي من مكاتب راكز في إمارات رأس الخيمة ودبي وأبوظبي لتقديم المتطلبات والتوقيع على المستندات عبر بوابة خدمات راكز الإلكترونية Portal 360، وتسديد الرسوم بشكل آمن بعد الحصول على الاستشارة اللازمة من أعضاء فريق راكز. وأشار إلى أن فريق «راكز» على أهبة الاستعداد للترحيب بالمستثمرين وتزويدهم بكل المعلومات، لافتاً إلى استمرار تقديم الخدمات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية، وتشمل هذه الخدمات تجديد رخص الأعمال وعقود الإيجار وطلبات تأشيرة الإقامة وغيرها.

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