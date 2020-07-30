جمارك دبي تعلن أوقات العمل في إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

حددت جمارك دبي أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. ويستمر العمل في أقسام التفتيش على مدار الساعة بمركز جبل علي وتيكوم ومرفأ ديرة وخور دبي والحمرية والمكتب الداخلي لمركز جمارك ميناء راشد، أما فيما يخص مركز تفتيش بريد الإمارات فسيعمل من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً خلال العطلة، ما عدا الجمعة، وفيما يخص مراكز الشحن الجوي فستعمل على مدار الساعة، أما قسم العمليات بمركز السلع والمعادن فسيعمل من 2 أغسطس.

وسيعمل مركز جمارك حتا الحدودي ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية على مدار الساعة، أما مركز الميناء الجاف ودوكامز ومركز خدمة عملاء مدينة دبي اللوجستية فسيبدأ العمل بعد إجازة عيد الأضحى، كما ستعمل البيانات الجمركية على مدار الساعة.

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